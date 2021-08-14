Катунь24: Алтайские таможенники пресекли контрабанду противогазов на российско-казахстанской границе

Противогазы входят в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Они подлежат обязательному экспортному контролю.

Фото: Алтайская таможня

Таможенники установили, что 38-летний предприниматель из Казахстана пытался вывезти из России 40 противогазов ГП-7Б с фильтрующими элементами. Их стоимость составляла больше 97 тысяч рублей.

С помощью третьих лиц он купил товары у одной российской фирмы и отправил их в Казахстан на машине по фиктивным документам. Необходимой лицензии у предпринимателя не было. А в качестве отправителя из России мужчина указал ликвидированную в 2018 году новосибирскую фирму.

Машину, в которой перевозили противогазы, задержали сотрудники Пограничного управления на государственной границе в пункте пропуска «Кулунда».

Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС иного вооружения). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Катунь24