Катунь24: Алтайский волонтёр продаёт мотоцикл, чтобы помочь найти похитителя 12-летней бийской девочки

Мужчина хочет купить квадрокоптер с тепловизором, чтобы облегчить поиски преступника в лесных массивах.

Фото: Instagram.com/romannovikov882019

Напомним, 31 июля 2021 года стало известно, что 12-летняя школьница из Бийского района вышла из дома и не вернулась. В крае начались масштабные поиски ребёнка. Ночью 2 августа 2021 года девочка вернулась домой. Позже выяснилось, что её удерживал 40-летний мужчина в подвале. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность похитителя – Олег Викторович Лавкин. С тех пор худощавый мужчина среднего возраста в очках скрывается. Как сообщают в полиции, преступник передвигается по лесу от села Малоенисейское Бийского района в сторону Республики Алтай.

Как сообщает Telegram-канал Mash-Siberia, бийчанин Роман Новиков участвовал в розыске Анны.

Волонтёр считает, что для розыска нужен квадрокоптер с тепловизором. Именно так возможно отследить перемещение человека в лесных массивах. Он выставил на продажу самое дорогое — байк Yamaha. За вырученные деньги он хочет купить необходимый дрон.

Пока никто не откликнулся на объявление, парень просит помочь всех неравнодушных.

Катунь24