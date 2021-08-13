Катунь24: Алтайский лесоруб незаконно спилил 50 осин

Общий ущерб составил около 120 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сруб деревьев обнаружил работник Сузопского участкового лесничества в пяти километрах от села Новотроицк.

Сотрудники полиции оперативно установили личность правонарушителя: им оказался житель Солтонского района, 1972 года рождения.

«Черный лесоруб» пояснил, что осины спилил для переработки на дрова и их последующей продажи. Во время осмотра территории его участка полицейские обнаружили и изъяли 4,5 кубометра чурок, 31,5 кубометра дров, бензопилу «Штиль» и грузовой автомобиль.

Против задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Катунь24