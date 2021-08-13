Катунь24: Алтайские инваспортсмены стали бронзовыми призёрами чемпионата России по футболу

Матчи второго круга чемпионата прошли в спортивном комплексе «Сатурн» в городе Раменское с 2 по 8 августа 2021 года, сообщает «Алтайский спорт».

Фото: Алтайский спорт

Организатор чемпионата России по футболу ампутантов – Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В этом сезоне борьбу за медали чемпионата вели шесть команд. Первый круг состязаний проходил с 31 марта по 5 апреля 2021 года также в Раменском.

После первого весеннего круга команда «Динамо-Алтай» под руководством тренеров Леонида Кинякина и Сергея Квасова шла на втором месте и была полна решимости сохранить вторую строчку и претендовать на серебро турнира. Но после матчей второго круга пришлось считать разность мячей у трех команд: «Динамо-Алтай», «СКИ-Академия» из Волгограда и «Нижний Новгород» набрали по 18 очков. По дополнительным показателям барнаульцы оказались выше нижегородцев, но ниже волгоградцев. Кроме того, игрок «Динамо» Дмитрий Удалов был признан лучшим бомбардиром чемпионата.

«По итогам чемпионата будет формироваться сборная России – в сентябре в польском Кракове должен состояться чемпионат Европы по футболу ампутантов. От нашей команды могли претендовать на попадание в состав четыре игрока, но по состоянию здоровья Михаил Готовский и Игорь Жилин не попали в число претендентов, а вот Дмитрий Удалов и Григорий Криволуцкий примут участие в тренировочном сборе национальной команды», – рассказал тренер команды «Динамо-Алтай» Леонид Кинякин.

Победителем чемпионата второй сезон подряд стала команда из Грозного «Ламан Аз». Спортсмены одержали победу во всех десяти матчах двухкругового турнира с разницей мячей 39−5. Футболисты «Ламан Аз» составляют костяк сборной России по футболу со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата.

Катунь24