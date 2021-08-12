Катунь24: Алтайские студенты-целевики могут получить денежные выплаты

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 11 августа 2021 года.

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«С 17 августа начинается прием документов от студентов, обучающихся по целевому договору с комитетом по образованию города Барнаула по педагогическим специальностям, на предоставление денежных выплат», — отмечают в ведомстве.

На получение выплат претендуют студенты, обучающиеся в очной форме на третьем, четвертом и пятом курсах вуза, заключившие с комитетом договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования. Важным условием также является то, что при сдаче промежуточной аттестации за семестр обучения студент не имеет академической задолженности и получил оценки хорошо и отлично.

С перечнем документов можно ознакомиться на сайте комитета по образованию.

Катунь24