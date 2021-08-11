Катунь24: Алтайские пчеловоды привезли в Барнаул урожай мёда из 20 районов края

Мёд с алтайских гор, лугов и тайги превосходит по качеству и полезности пчелопродукцию других регионов. Причина — богатство медоносных растений. От этого зависит разнообразие сортов мёда: гречишный, акациевый, каштановый, донниковый.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские пчеловоды привезли в Барнаул урожай мёда из 20 районов края

Определённое место на барнаульской ярмарке занимает дягилевый мёд. Его собирают преимущественно в Красногорском районе. Он считается профилактическим средством от вирусных, сердечных болезней, а также заболеваний пищеварительной системы. Всего на ярмарке около 15 сортов мёда. Они отличаются по свойствам, цвету, аромату и вкусу.

У натурального мёда не должно быть осадка. Со временем к зиме он может начать засахариваться. Также важна зрелость этого продукта. Если мёд зрелый, то в банке не должно быть расслоений.

Каждый любитель мёда может выбрать для себя подходящий сорт. Как по вкусу, так и по цене. Она варьируется от 200 до 700 рублей за килограмм. Работать ярмарка будет до конца августа ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Расположена она на Социалистическом проспекте напротив спортивного комплекса «Титов Арена».

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