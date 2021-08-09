Катунь24: Алтайский волейболист взял серебро в составе сборной России на Олимпиаде

7 августа на Олимпийских играх в Токио состоялся финальный матч мужского волейбольного турнира. Там встретились команды России и Франции.

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В составе национальной сборной выступал воспитанник бийской школы волейбола Ильяс Куркаев. Алтайский спортсмен несколько раз результативно завершил атаки у сетки. К сожалению, российские спортсмены не смогли завоевать олимпийское золото, однако отметим, что в карьере нашего земляка это первые Олимпийские игры.

Катунь24