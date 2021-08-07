Катунь24: Анна Зимоуказательница: традиции и приметы на 7 августа

7 августа Православная церковь празднует Успение праведной Анны – матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Анна была женой святого Иоакима, которому она родила дочь после долгих лет бездетного брака. Жили супруги в Назарете Галилейском.

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Пара прожила 50 лет в супружестве, но детей у них не было. Однажды первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Господу жертву. После чего мужчина удалился в пустыню, где к нему явился ангел и сообщил, что скоро его жена родит дочь. Обрадованный Иоаким вернулся домой. Супруга встретила его у Золотых ворот Иерусалима. По преданию, зачатие Марии произошло бессемянным образом, в результате объятий и поцелуев у Золотых ворот.

На 15 день после рождения Богородицы, ей дали имя Мария. В возрасте трех лет она была введена в Храм. Родители поставили её на первую ступень и, к изумлению всех, девочка без посторонней помощи поднялась на самый верх, где её встретил первосвященник Захарий.

Скончалась святая Анна в возрасте 79 лет. Последние два года она жила при храме рядом с дочкой.

Традиции и обычаи

В народе этот день получил такие названия:

Анна Зимоуказательница;

Анна летняя;

Анна холодная;

Анна-холодница;

холодные утренники.

По погоде дня определяли, какой будет зима. Если холодно или ненастно, то зима будет морозной и суровой. Если же стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.

По народным поверьям, Анна Зимоуказательница собирает холодные утренники и напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Обычно с этого периода начинает холодать. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге. Суеверные люди считали, что первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, отвечающего за холодные ветра и морозы. По легенде, 7 августа он ходит по дворам, морозит землю, а на стариков напускает всякие болезни.

На севере 7 августа считали праздником лошадей. В этот день их не выводили на работу в поле, а устраивали конские забеги. Перед этим лошадей купали в речке и украшали разноцветными лентами и бубенцами.

Наши предки на Анну собирали грибы и выкапывали картошку, а на ужин готовили разнообразные грибные и овощные блюда. Было принято делать картофельные оладьи, котлеты, фаршировать разной начинкой половинки картофеля. Ещё в это время заготавливали ягоды на зиму: сушили, или варили из них вкусные компоты и варенья.

Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа, а человек, рожденный в этот день, вырастит счастливым и здоровым.

Приметы и поверья

К 7 августа капуста завивает кочан. Ругаться в этот день – дурная примета. Можно беду на себя накликать. Если ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная, то зима будет студеной и ранней. Аисты в стаи собираются или муравьи увеличивают муравейники – к ранней и холодной зиме. Большой урожай желудей – к теплой зиме. Черемуха плодоносит – к ранней осени. Иней на окнах – в октябре заморозки начнутся. Роса замерзла на лугу – зима будет очень холодной.

Люди, родившиеся 7 августа, – настоящие мастера перевоплощения. Любые неприятности будут проходить для них быстро и незаметно. В качестве талисмана им подходит сапфир.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24