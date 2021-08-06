Катунь24: Алтайский край вошел в пятерку регионов по внедрению регионального экспортного стандарта в первом полугодии 2021 года

В рамках его введения в Алтайском крае создали базу действующих и потенциальных экспортеров и Центр поддержки экспорта. Кроме того, в регионе ежегодно проходит этап конкурса «Экспортер года», уточнили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

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Этот стандарт позволяет регионам создавать экосистему для поддержки экспортеров. Предварительно его реализация была апробирована в 11 пилотных регионах России.

«По итогам пилотного внедрения документ был доработан, утвержден Проектным комитетом национального проекта и с 2021 г. внедряется уже в 40 регионах, а до 2024 года будет реализован во всех субъектах Российской Федерации. Экспортный стандарт включает в себя набор инструментов для создания в любом субъекте экосистемы для поддержки экспортеров. Региональные власти на местах лучше знают специфику бизнеса и смогут поделиться друг с другом опытом. Задача РЭЦ — выявить лучшие практики и помочь масштабировать их в регионах», – рассказала об этапах внедрения Регионального экспортного стандарта директор по региональному проекту АО РЭЦ Наталья Минаева.

Всего в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года ввели 10 инструментов. Помимо Алтайского края, в пятерку регионов-лидеров вошли также Тюменская (12 инструментов), Новосибирская (11 инструментов), Свердловская (11 инструментов) и Псковская (10 инструментов) области, указали на сайте Российского экспортного центра.

Катунь24