Катунь24: Алтайские осуждённые постигают основы каллиграфии

Занятия по искусству красивого письма проводятся с осужденными бийской колонии-поселения № 2 под руководством директора Центра народной культуры «Миролад» Ольги Хесиной.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, осуждённые изучили различные элементы и приёмы каллиграфического письма. Им понравилась идея создания фигур птиц, зверей, рыб и насекомых из различных элементов-узоров.

Посещавшие занятия по каллиграфии осуждённые отмечают, что в «Мироладе» им открыли не только красоту этого вида изобразительного искусства, но и подарили возможность почувствовать теплоту и особенную атмосферу культурного центра.

Катунь24