Катунь24: Алтайским учёным удалось удешевить производственную обработку новых материалов

Инженеры кафедры «Технология машиностроения» технического университета разработали и запатентовали измерительный прибор – динамометр. Учёным он был необходим для проведения исследований. Но зарубежное оборудование стоило неподъёмные для университета 5 миллионов рублей, поэтому решили разработать свой аналог. Он получился дешевле в 10 раз.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайским учёным удалось удешевить производственную обработку новых материалов

Динамометр фиксирует силы резания. Это позволяет подробно прогнозировать процесс обработки материала.

Многие лаборатории университета сотрудничают с профильными предприятиями. Это общая тенденция. В рамках национального проекта «Наука и университеты» в стране планируется создать около 10 стартап-студий. На их базе будут взаимодействовать учёные, предприниматели и инвесторы. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина. Она прибыла в Барнаул с рабочим визитом и посетила крупные вузы региона. Кроме того, замминистра затронула вопрос государственных мер поддержки молодых учёных.

Готовят молодых людей к науке со школьного возраста. Всё начинается с профориентационных мероприятий в университете. После них многие старшеклассники поступают в центр детского научно-технического творчества «Наследники Ползунова».

Сейчас в стране идёт приёмная кампания. Уже скоро на сайтах университетов появятся списки поступивших. И возможно, в этих списках мы увидим имена будущих изобретателей.

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