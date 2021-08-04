Катунь24: Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с забега на Олимпиаде в Токио

Об этом стало известно сегодня, 3 августа 2021 года. Таким образом, наш земляк выбыл из медальной гонки.

Фото: «Алтайский спорт»

Издание «Чемпионат» сообщает, что алтайский бегун, спортсмен-легкоатлет Сергей Шубенков снялся с третьего забега в квалификации в беге на дистанцию 110 м с барьерами, который проходит сегодня, 3 августа. Финал дисциплины запланирован на 5 августа 2021 года.

По предварительной информации, спортсмен выбыл из медальной гонки из-за травмы. Как уточнили в Федеральном агентстве новостей, во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) у атлета подозревают разрыв мениска. Кроме того, снятие Сергея Шубенкова с соревнований подтвердили и в эфире Первого канала. Комментатор отметил, что повреждение у спортсмена было обнаружено ещё во время тренировок в Новогорске, однако он надеялся, что сможет выступить в Токио.

Ранее, в июне 2021 года, с алтайского спортсмена Сергея Шубенкова полностью сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Он получил нейтральный статус, а также вошёл в состав национальной сборной, выступающей как Олимпийский комитет России.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. На соревнованиях будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Сергей Шубенков – российский легкоатлет, специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами. Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 сек.), заслуженный мастер спорта России. Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, капитан Вооружённых сил Российской Федерации.

Катунь24