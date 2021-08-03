ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайский стрелок получил серебряную медаль Олимпиады

Горняк22
1 час Ago

Бийчанин Сергей Каменский вышел в финал соревнований с первого места квалификации. 

Фото: Скриншот трансляции телеканала «Россия 1»

Заключительные соревнования по стрельбе прошли сегодня, 2 августа 2021 года. На квалификации Сергей Каменский набрал 1183 очка – на балл меньше своего олимпийского рекорда. 

Сегодня на токийской Олимпиаде в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров спортсмен набрал 464.2 балла и получил серебряную медаль. Золото взял представитель Китая Чжану Чанхуну с результатом 466 баллов, бронзу – спортсмен из Сербии Миленко Себич (448,2), уточняет «Спорт-экспресс».

Ранее, 27 июля 2021 года, Сергей Каменский вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. 

Катунь24

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