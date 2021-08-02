Катунь24: Астролог назвал самые умные знаки зодиака

Эти люди, по словам эксперта, больше остальных любят учиться и получать новые знания, пишут РИА Новости.

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Американская писательница и астролог Бренна Лилли назвала Водолеев, Дев и Козерогов самыми умными знаками зодиака среди других.

Так, Водолеи обожают показывать свой ум в компании. Представители этого знака достаточно постоянные. В них гармонично сочетаются упрямство и интеллектуальность. Водолеи могут на первый взгляд показаться суровыми и расчетливыми, но это не так. Они умеют сочувствовать и обладают развитой интуицией.

«Главное, не отталкивайте людей, пытаясь выпендриться знаниями», — посоветовала Лилли.

Девы же имеют репутацию невротиков. Чрезмерная придирчивость и внимание к деталям — преимущества этого знака.

«Вы одарены сверхъестественной остротой ума: практически все знаете о своем окружении, поведении людей и даже, если у вас хорошо развита интуиция, об их энергетике», — отмечает эксперт.

Лилли также подчеркивает, что у Дев также отличная память и организаторские способности. Но чтобы развивать эти качества, Девам нужно избегать стрессов.

Козероги — это в целом волевые люди, которые обладают земной энергией. А это значит, что им нравится брать на себя ответственность за многие ситуации и грамотно обосновывать свои решения. Козероги часто бывают мудрее своих лет, поэтому остальные к ним часто обращаются за советом и поддержкой. Представители этого знака привлекают окружающих уравновешенным характером и жизненным опытом.

Катунь24