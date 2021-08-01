Катунь24: Алтайские школы перейдут на пятидневный режим работы

Об этом на онлайн-конференции сообщил министр образования и наука Алтайского края Максим Костенко.

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Изменения, по словам министра, объясняются новым образовательным стандартом. К 1 сентября 2022 года должен состояться полный переход школ на пятидневный режим работы.

Как отметил Максим Костенко, часть образовательных учреждений региона уже с 1 сентября 2021 года будет работать по новому графику и новым стандартам.

Ранее стало известно, что Максим Костенко покинет свой пост. Как рассказал министр в интервью телеканалу «Катунь 24», он продолжит свою работу по профилю, но уже в федеральном ведомстве. Исполнять обязаности руководителя Министерства образования и науки будет заместитель министра Светлана Говорухина.

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