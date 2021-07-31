Катунь24: Алейский МФЦ признали лучшим в России

Вчера, 29 июля 2021 года, в Минэкономразвития РФ подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» по результатам 2020 года.

Фото: mfc22.ru Embedded video for Алейский МФЦ признали лучшим в России

МФЦ Алтайского края принимает участие в конкурсе уже в четвертый раз и в третий раз одерживает победу, уточняется на сайте учреждения. Его Алейский филиал стал победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ средних городов» наряду с учреждениями Республики Башкортостан и Ненецкого автономного округа.

«Наша победа – это общая победа всей команды МФЦ Алтайского края. Благодаря сплоченной работе коллектива и поддержке руководства мы не останавливаемся на достигнутом: принимаем и отрабатываем еще больше обращений, чем в прошлом году, и перевыполняем план», – поделился руководитель Алейского филиала МФЦ Александр Мерзликин.

Алейское отделение многофункционального центра считается небольшим – всего 10 окон (в центральном офисе в Барнауле – 41 окно приема документов). В среднем специалисты центра ежедневно принимают 150 заявителей. В 2020 году они обработали более 35,5 тысячи обращений – на 45 % больше планового показателя. При этом уровень удовлетворённости граждан превысил 98,5 %.

Кроме этого, 29 июля 2021 года МФЦ Алтайского края также вручили благодарность министра экономического развития Российской Федерации. Награду получил проект «Оказание бесплатной юридической помощи в МФЦ Алтайского края» в номинации «Лучший проект МФЦ» по итогам 2019 года. В 2020 году ее не удалось получить лично из-за ограничительных мероприятий.

Катунь24