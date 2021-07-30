Катунь24: Алтайские учёные предложили лечить псориаз вытяжкой из борщевика

Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, которые могут помочь купировать кожные заболевания.

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Борщевик начали выращиваться как силосное растение в середине прошлого столетия. В 90-е он стал свободно разрастаться, вредя сельскому хозяйству, людям и животным, вызывая кожные ожоги и аллергию. Этот вид считается самым опасным, но имеющим в перспективе большой спектр применения.

В борщевике содержатся два вида фуранокумаринов, кислородосодержащих соединений. Для того чтобы создать на их основе лекарства, учёным нужно получить из растения фармакологически активные субстанции для лечения псориаза. Второй задачей станет ликвидация неконтролируемых зарослей этого растения, уточняет пресс-служба Алтайского государственного университета.

Разработкой препарата занимается команда молодых ученых Института химии и химико-фармацевтических технологий. Для получения вытяжки они планируют использовать борщевик, растущий вдали от дорог, – такие экземпляры содержат меньшее количество тяжёлых металлов. Сумму действующих веществ молодые учёные выделяют с помощью экстрактора «Сокслет». Параллельно химики ищут и прорабатывают новые способы их получения.

На данный момент исследователи установили, что элементы, выделяемые из растения, обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием. К проекту команды проявляет внимание московский «Псориаз-центр».

Катунь24