Катунь24: АлтГУ открывает новое направление подготовки – учитель английского и китайского языков

Хотите в совершенстве изучить иностранный язык, с легкостью говорить на английском и китайском? А может, планируете повысить свой уровень иностранного и заняться обучением других? Алтайский государственный университет открывает новое направление для подготовки элитных педагогов системы образования – учитель английского и китайского языков.

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Почему английский и китайский языки?

Английский язык – один из популярнейших языков в мире, на протяжении многих десятилетий является языком международного общения. Это основной язык средств массовой информации и компьютерных технологий. Это язык бизнеса и современной культуры.

Китайский язык – язык, на котором сегодня говорит четвертая часть планеты и популярность которого растет на фоне стремительно развивающихся связей России и Китая.

Владение двумя наиболее востребованными языками в мире однозначно усилит ваши конкурентные преимущества на рынке труда.

Почему Институт педагогического образования АлтГУ – это правильный выбор?

Обучение по направлению «Педагогическое образование» открывает возможности не только работы в школе и системе дополнительного образования детей и взрослых, но и позволяет строить карьеру за рубежом, заниматься переводческой деятельностью и экскурсионным туризмом.

Почему АлтГУ?

Только в Алтайском государственном университете на протяжении более 20 лет успешно развивается кафедра востоковедения, где преподают носители китайского языка.

Только АлтГУ ежегодно реализует программы академической мобильности в рамках подготовки учителей китайского и английского языков с вузами Китая.

Преподаватели-практики регулярно стажируются и проходят программы повышения квалификации за рубежом.

Именно здесь учат не только владеть языком, но и выстраивать собственный бизнес. Магистерская программа «Образовательное предпринимательство» готовит кадры, способные открывать частные школы и лингвистические центры для взрослых и детей.

Приемная комиссия Алтайского государственного университета работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, в субботу с 10 до 14 часов по адресу: пр. Ленина, 61, 1 этаж. Телефон для справок +7 (3852) 291-222.

Катунь24