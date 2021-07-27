Катунь24: Акила и Онисим: традиции и приметы на 27 июля

В народном календаре дата 27 июля – Стефан, Степан, дозоры, Акила, Акила и Онисим, день Акилы Соломенного. В это время лето идет на спад, часто идут дожди.

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Православная церковь 27 июля почитает преподобного Стефана Махрищицкого, который родился и воспитывался в Киеве, постригся в Печерской обители, где прожил несколько лет, проводя время в молитве и послушании. Из-за притеснения папистов он вместе с другими печерскими иноками перебрался в Москву, где их благосклонно принял князь Иван II.

В Москве Стефан на берегу реки Махрищи в уединённом месте соорудил себе келью. Желая сохранить безмолвие, он сначала не желал принимать приходивших к нему людей, но позже уступил их просьбам и в 1358 году основал обитель.

Один благочестивый человек, живший вблизи Махры, отдал обители свою усадьбу и засеянные поля, а сам принял иночество с именем Григорий и стал любимым учеником Стефана. Соседние владельцы, зная, что к Стефану с почтением относится князь Дмитрий, начали переживать, как бы и их земли не перешли во владение обители. Они подняли гонения на игумена, угрожая его убить, если он не уйдет из Махры. Стефан вместе с Григорием удалились на север и в 1370 году в 60 верстах от Вологды основали пустынную обитель с храмом Святой Троицы. Князь Дмитрий Иванович прислал пожертвование на эту обитель, а Стефана обратно вызвал в Махрищскую.

Преподобный дожил до глубокой старости, принял схиму и в 1407 году скончался. В 1550 году при построении каменного храма Святой Троицы мощи святого были обретены нетленными. Их оставили в новом храме под спудом.

Ещё в этот день вспоминают апостола от 70 Акилу, который вместе со своей супругой Прискиллой были учениками апостола Павла и оказали ему большие услуги в деле евангельского благовестия. Апостол Павел некоторое время жил в их доме в Коринфе.

Акила был иудеем родом из Понта, жил в Риме, но в 52 году был оттуда изгнан и поселился в Коринфе, где познакомился с апостолом Павлом, который обратил его вместе с супругой в христианство. По преданию, свою деятельность Акила завершил мученической смертью.

Традиции и обычаи

С 27 июля по 26 августа лето идет на спад. На Руси в это время продолжалась уборка ржи, отнимающая у крестьян много сил. Работницы, чтобы облегчить появляющуюся к вечеру ломоту и головную боль, обвешивали себя пучками соломы. Поясницу во время страды обвязывали поясом из соломы, а на голову надевали соломенный венок. После работы отдыхали на ржаной соломе, веря, что она даст человеку силы и крепость. Ей приписывали целебные свойства: «Ржаная солома сторицей отдает».

Погода в конце июля становится переменчивой: то жара поля испепелит, то гроза грянет, то ветер урожай поломает. Поэтому крестьяне в поля выставляли дозорных, следивших за изменением погоды. Если вдруг поднимался сильный ветер или начинался пожар, то дозорные били тревогу и тогда всей деревней устраняли последствия непогоды.

Гроз в народе всегда боялись: от молнии возникали пожары и часто погибали люди. Чтобы спастись от несчастья, в грозу читали специальные заговоры.

Во время страды старались задобрить полевика – духа-хозяина поля. Если он разозлится, то может сильно навредить при уборке хлеба: сгноить зерна в колосе, перемещать посевы. Наши предки каждый вечер полевому духу оставляли у первой зажинки миску с молоком, а у последней полосы мисочку с кашей. Последний сноп ржи не скашивали, оставляя полевику и его родственникам – межовичкам, луговичкам, полуденницам и его жене полевой хозяйке – про запас до следующего урожая. К полевику также обращались с просьбой присмотреть за пасущейся скотиной.

Считается, что с этого дня листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску, а в лесу поспевают грибы.

Приметы и поверья

Если при восходе солнце ярко-красное и вскоре в облака прячется, то жди дождя. Сухая погода – к теплой осени. Чайки плавают в водоемах – к хорошей погоде. Если день дождливый, то ещё неделю будет дождь лить. Глухой гром – к тихому и непродолжительному дождю, громкий – к затяжному ливню. Границы кучевых облаков становятся нечеткими – к ухудшению погоды. 27 июля природа обладает особой целебной силой, поэтому этот день лучше привести за городом, в лесу или в парке. Особо удачны в этот день путешествия и дальние поездки. Сон с 26 на 27 июля вещий, но ничего важного он не несёт. В сновидении, увиденном днём 27 июля, вам приснился ваш враг.

Людям, родившимся 27 июля, следует носить аметист. Их растение – рожь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24