Катунь24: Алтайская спортсменка выиграла первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

Анастасия Лухнёва, воспитанница школы гребли из СШОР имени Константина Костенко, завоевала на чемпионате сразу две золотые награды.

Фото: instagram.com/russiancanoefederation

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет проходят с 21 по 28 июля 2021 года на озере Сазанка в городе Энгельсе Саратовской области. В них участвует около 500 спортсменов из 29 регионов России, уточняет «Алтайский спорт».

Спортсмены принимают участие в нескольких дисциплинах: заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000, 5000 метров и в эстафетах в одиночках 4 по 200 метров.

Заезды на байдарках и каноэ на дистанции 500 и 200 метров прошли 24 и 25 июля 2021 года. Представительница Алтайского края Анастасия Лухнёва выиграла оба финала этих дисциплин, опередив соперниц с преимуществом.

Катунь24