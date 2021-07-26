Катунь24: Алтайский край вновь возглавил список регионов России с наибольшей долей людей с ожирением

Всего в 2020 году в России зарегистрировали 1,9 миллиона больных ожирением. Это почти на 300 тысяч меньше, чем в 2019.

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Наибольшую долю людей с ожирением на 100 тысяч человек в России выявили в Алтайском крае и Ленинградской области. Меньше всего людей, страдающих ожирением, живёт в Чечне, Приморском крае и Ингушетии. Такие данные за 2020 год приводит «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.

«Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край — 4530, Удмуртская Республика — 2475,4, Смоленская область — 2457,8», — говорится в сообщении.

Меньше всего населения с ожирением зарегистрировано в Чечне — 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае — 419,5.

Катунь24