Катунь24: Антоний Громоносец: традиции и приметы на 23 июля

23 июля Православная церковь почитает память Антония Печерского (983-1073). Святой родился в местечке Любече, расположенном недалеко от Чернигова. Очень хотел увидеть место земной жизни Иисуса Христа, поэтому посетил Палестину. На обратном пути принял постриг на горе Афон, где прожил несколько лет.

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В 1028 году вернулся в Киев. Поселился в пещере на Брестской горе и предался отшельническому подвигу. Он пил воду, ел хлеб и все время проводил в труде и молитве. Аскетический подвиг начал привлекать к нему людей. Одни приходили к Антонию за благословением, другие хотели жить рядом с ним. Первыми его учениками стали Феодосий и Никон. Так постепенно начала образовываться Киево-Печерская лавра.

Когда число монахов увеличилось до 12 человек, была выкопана большая пещера, в которой организовали церковь, трапезную и отдельные кельи для монахов. И по сегодняшний день эти сооружения сохранились в Дальних Пещерах Лавры.

Антоний поставил игуменом Варлаама, а сам ушел из обители, выкопав себе новую пещеру. Несмотря на то, что преподобный вел затворнический образ жизни, рядом с ним опять начали селиться иноки. Так образовались Дальние и Ближние пещеры Лавры. Игуменом образованной им обители стал Феодосий. Когда же число монахов достигло сотни, Антоний с братией построили на горе из дерева первую церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Антоний исцелял больных. Он давал им есть зелень, которой сам питался. Последние годы жизни провёл в уединении.

Традиции и обычаи

Народное название этой даты – Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник. 23 июля ходили к водоемам со стоячей водой и наблюдать за ряской – травянистым растением, растущим на поверхности воды. По ней предсказывали погоду на ближайшие дни.

Хотя водоем, заросший ряской, непригоден для купания, люди относились к этому растению с уважением. Ряской кормили домашнюю птицу и скотину, использовали её в качестве удобрения для огородов и полей. Однако всю траву с поверхности воды не собирали. Немного оставляли русалкам, которые, согласно поверью, плели из неё кружева для своих нарядов.

На Руси ряску применяли не только в сельском хозяйстве, но и в знахарском труде. Считалось, что отвар из болотной ряски оказывает на человека успокаивающее и снотворное действие.

Рыбаки в этот день готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Если день дождливый, то клёв ожидается отменный.

Приметы и поверья

Ещё в народе эта дата получила название Антоний Громоносец, потому что к этому времени начинались грозовые дожди. По грому определяли погоду:

если он глухой, то дождь будет тихим и непродолжительным;

если гулкий, то ожидается ливень.

С этим днем связано немало примет:

Если 23 июля за окном идет дождь с грозой, то рыбалка будет успешной. Много ряски на воде – к удачному году. Гроза ночью – к хорошей погоде. Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре. Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю. Радуга в первой половине дня – к сильному ветру. Бабочек не видно – к дождю. Улитки на деревья залезли – к ливню. Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки. Сон с 22 на 23 июля если и исполниться, то только для тех, кто в этот день родился. Сновидение, увиденное днем 23 июля, сбудется: хорошее – через две недели, плохое – через год.

Человеку, родившемуся 23 июля, в качестве талисмана следует носить малахит. Цвет, охраняющий его от всего дурного, ‒ зелёный.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24