Катунь24: Алтайский край вошёл в топ самых чистых регионов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили рейтинг самых чистых регионов России, составленный на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок.

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Как рассказывает «РИА Новости», состояние площадок местные жители оценивали сами через сервисы «Яндекса». Также они отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.

Выяснилось, что наилучшая ситуация обстоит в Московской области, Москве, Алтайском крае и Оренбургской области.

В результате мониторинга было установлено, что 22 % контейнерных площадок в стране не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63 % контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71 % контейнерных площадок не имеют навеса, а 81 % контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.

Контейнерами для раздельного сбора оборудованы лишь 41 % контейнерных площадок. В Республике Алтай, согласно исследованию, ни одна из площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора мусора. Более 50 % контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором в Москве, Подмосковье, Алтайском крае, Оренбургской области, Новосибирской области, Татарстане, Краснодарском крае, Липецкой области, Башкирии, Воронежской области, Свердловской области, Кабардино-Балкарской Республике, Санкт-Петербурге, Пензенской области, Псковской области и Самарской области.

Катунь24