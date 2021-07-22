Катунь24: Алтайские депутаты предложили организовать выплату кешбэка за детский отдых всем родителям

С таким предложением депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания намерены обратиться к секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Его визит в Алтайский край запланирован на 22 июля.

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Как пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, в связи с началом действия госпрограммы, позволяющей родителям вернуть половину средств, затраченных на детский отдых, возникла правовая коллизия.

Напомним, программа стимулирования поездок в организации отдыха и оздоровления детей стартовала 25 мая. Если родители приобрели путевки ранее 25 мая и получили при этом какие-либо компенсационные выплаты из регионального или местного бюджетов, то они не могут претендовать на пятидесятипроцентный кешбэк.

Согласно действующим правилам, получатель не вправе претендовать на получение выплаты в случае, если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

«В Алтайском крае более 9 тысяч семей приобрели путевки до 25 мая 2021 года, на портале госуслуг уже подано более двух тысяч заявлений на возмещение, но многие получают отказ по причине получения софинансирования из краевого бюджета», — рассказала Татьяна Ильюченко.

«Мы предлагаем уравнять возможности всех заявителей в части предоставления единовременных социальных выплат категориям граждан вне зависимости от времени приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря. Также мы предлагаем внести изменения в Правила осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления, в части предоставления единовременных социальных выплат всем категориям граждан вне зависимости от получения ими софинансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ», — отметила глава комитета по социальной политике.

Чтобы оперативно урегулировать возникшую проблему, депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС представят свои предложения секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Встреча с ним в рамках визита в Алтайский край пройдет завтра, 22 июля.

За разъяснением механизмов возврата затрат на детский отдых в Министерство просвещения РФ также обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Катунь24