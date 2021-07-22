Катунь24: Алтайский моторный завод продали московской компании

Здание ушло за 150 млн рублей, изначально комплекс выставлялся за 435,2 млн рублей.

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Завод, основанный в 1955 году, признали банкротом в апреле 2019 года по иску ФНС России из-за долга в 12,7 млн рублей. Предприятие производило и реализовывало дизельные двигатели и находилось под управлением ООО «Концерн «Тракторные заводы».

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», предприятие хотели выкупить четверо физлиц и одно юридическое. В их числе был и Антон Переверзов, купивший на других торгах за 50,3 млн руб. здание Дворца культуры в Барнауле, ранее принадлежавшее заводу.

Новым владельцем моторного завода стало московское ООО «Актив». 99 % компании принадлежит холдингу «КТЗ», которым владеет «Промтрактор холдингз лимитед» (Кипр). Общество с ограниченной ответственностью также владеет долями в чувашском ООО «Технологии производства» и в ООО «Отель-Дис».

Катунь24