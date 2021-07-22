Катунь24: Алтайские эксперты прокомментировали статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

12 июля на сайте kremlin.ru вышла статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Статья вызвала серьезную публичную полемику на всех уровнях, в том числе – и в самой Украине. В России же и федеральные эксперты, и эксперты в регионах уверены: для территорий РФ тема российско-украинских отношений близка и понятна.

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Например, в Алтайском крае проживают более 32 тысяч украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе. По словам директора Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Ивана Назарова, в статье президент говорит о необходимости совместных действий для достижения мира в Восточной Европе.

«Подобную точку зрения можно приветствовать, потому что она позволяет выработать, хотя бы в перспективе, некие принципы мирного сосуществования. Действительно: очень много общего между русскими и украинцами и сейчас. Даже семейные связи играют важную роль», – считает Назаров.

Главная мысль статьи проста и понятна: русские и украинцы – один народ, который исторически объединяли язык, вероисповедание и хозяйственные связи. И даже после разделения государств в конце XX века сохранились тесные экономические и культурные связи. Исторический обзор президента призван обосновать не необходимость воссоединения, а условия, при которых страны могут благополучно развиваться.

Владимир Путин отмечает и то, что в разные времена находились националисты, которые ради политической выгоды стремились раздробить единство украинцев и русских. Последние события призваны превратить Украину в барьер, отделяющий Россию от Европы. Но большинство жителей страны не видят поводов для искусственного разделения, отмечает член правления Украинского землячества на Алтае Василий Цока.

«Я всегда езжу на всемирные конгрессы украинцев. Националистов среди украинцев немного. Большинство людей хотят жить в мире с русскими. Всегда вместе сало ели, чеснок кушали и самогонку пили. У меня 10 детей, 20 внуков – никто не хочет враждовать. Только мир и дружба должны быть», – говорит Василий Цока.

Очевидно, что статья Владимира Путина – это призыв к возобновлению партнёрских отношений России и Украины ради благополучия обоих государств. Услышат ли его – другой вопрос. Как заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин: «Украину ждут тяжёлые времена», отметив при этом, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО «так ничего и не поняли».

Катунь24