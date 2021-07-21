Катунь24: Активность клещей уменьшилась в Алтайском крае

За прошедшую неделю в регионе от присасывания клещей пострадали 220 человек. Это примерно в полтора раза меньше, чем неделей ранее.

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Всего с начала сезона активности клещей, с 5 апреля 2021 года, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8527 человек, из них 2400 детей до 14 лет. Всем детям ввели иммуноглобулин, и на данный момент они находятся под медицинским наблюдением.

За это время в регионе зарегистрировали 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет и четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка до 14 лет. Комиссия подтвердила 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. Сейчас в стационарах края находятся двое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

«В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года», — пояснили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Куда обращаться, если вас укусил клещ?

В Барнауле по адресу: улица М. Горького, 28. Время работы: понедельник – четверг с 8:30 до 16:42, пятница с 8:30 до 15:42. Суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42. Телефон, по которому можно получить ответы на вопросы: 8 (3852) 50-40-34.

С 15:42 до 19:00 – дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы по телефону 8 (3852) 50-30-68.

С 19:00 до 8:30 – клещей примут в лабораторном корпусе, пост охраны № 2, телефон 8 (3852) 24-32-51.

В Бийске по адресу: улица Советская, 74. Работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (3854) 34-94-12;

по адресу: улица Советская, 74. Работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (3854) 34-94-12; в Рубцовске по адресу: улица Краснознаменская, 118. Время работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:45, выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (3855) 79-61-06;

по адресу: улица Краснознаменская, 118. Время работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:45, выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (3855) 79-61-06; В Заринске по адресу: улица Горького, 16. Пункт работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (385 95) 9-90-32;

по адресу: улица Горького, 16. Пункт работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (385 95) 9-90-32; В Славгороде по адресу: улица К. Маркса, 281, 16. Работает с понедельника по четверг с 8:30 до 16:42, в пятницу с 8:30 до 15:42. Суббота и воскресенье выходные. Телефон 8 (385 68) 5-18-91.

по адресу: улица К. Маркса, 281, 16. Работает с понедельника по четверг с 8:30 до 16:42, в пятницу с 8:30 до 15:42. Суббота и воскресенье выходные. Телефон 8 (385 68) 5-18-91. В Камне-на-Оби по адресу: улица Ленина, 77, с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:42. Выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (385 84) 2-55-33.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

Если нет возможности привезти снятых клещей, то сожгите их. Специалисты предупреждают, клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

Катунь24