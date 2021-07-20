Катунь24: Авдотья Сеногнойка: традиции и приметы на 20 июля

В народном календаре 20 июля – Фома, Фома-черничник, Фома и Авдотья, Авдотья-сеногнойка. Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Фомы Малеина и преподобную Евдокию, княгиню Московскую.

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Фома Малеин появился на свет в IX веке. Изначально он был талантливым военачальником, принёсшим своему народу немало побед. Однако со временем Фома решил посвятить свою жизнь служению Богу и принял иноческий постриг. Он начал посещать старцев-монахов, ища у них наставления в духовном пути.

Через несколько лет после пострига святой получил благословение на отшельническую жизнь в пустыне. Фома оставил мир и стал жить на горном мысе Малею, расположенном в восточной части Афона. Здесь он начал вести подвижническую жизнь.

Фома исцелял от недугов больных и страждущих. К нему приезжали христиане со всех окрестностей, и он каждому старался помочь.

Преподобная Евдокия Дмитриевна (1353-1407) была дочерью Дмитрия Константиновича (великого князя Суздальского). В 13 лет её выдали замуж за 15-летнего князя Московского Дмитрия Ивановича. Их брак стал залогом прекращения междоусобной борьбы Суздальско-Нижегородского и Московского княжеств.

22 года Евдокия провела с Дмитрием Константиновичем в счастливом браке. В возрасте 38 лет Великий князь московский скончался. После его кончины Евдокия фактически стояла во главе Московского княжества. Она была одной из самых образованных женщин своего времени. В столице и других русских городах построила немало храмов и монастырей.

В 1407 году Евдокия удалилась в Вознесенский женский монастырь и приняла монашество. В иночестве она прожила всего несколько недель, и 7 июля 1407 г. скончалась.

Традиции и обычаи

Святую Евдокию в народе прозвали Авдотьей Сеногнойкой, а всё потому, что 20 июля зачастую начинались дожди, мешающие крестьянам заготавливать сено, которое из-за большой влажности начинало гнить. По этой причине убрать сено старались до этой даты.

К этому времени поспевала черника. Отсюда и ещё одно название дня – Фома-черничник. Считалось, что если черника созрела, то надо о жите думать, потому с этого дня зачастую начиналась жатва.

Если погода была хорошей, крестьяне отправлялись в поле, заворачивали серпы в полотенца, исполняли народные песни. По традиции, первый сноп обвязывали полотенцем и несли в церковь освящать. Женщины делали из первых колосьев пояс, подвязывались им и говорили: «Матушка-рожь год стояла и не устала, и спина моя уставать не будет».

Вечером после жатвы было принято кататься по ниве со словами: «Нива, нива, дай мне силы». Делать это нужно было втайне от всех.

Крестьяне часто первый сжатый сноп, который называли именинным, оставляли в переднем углу избы, где хранили до осени. На Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) угощали этим сеном домашнюю скотину. Верили, что если этого не сделать, то животные не захотят есть приготовленный на зиму корм.

Вечером на Авдотью гадали. Каждый бросал свой серп на пол избы. Если серп лёг на поверхность, то человека ждет большое счастье. Дурной приметой считалось, если серп воткнулся в пол, значит гадающий в ближайшее время умрёт.

К этому дню снимали первые огурцы, начинали созревать ранние яблоки и вишня.

Приметы и поверья

Если на Авдотью начнется дождь, то затянется надолго. Дождь в этот день – к неурожаю. Купаться на Авдотью нельзя, потому что водяной может утянуть. Чтобы в доме не случилось пожара, его окуривали дымом дубовых листьев. Именинники этого дня первые начинали собирать урожай. Считалось, что в этом случае год будет изобильным. На Фому и Авдотью заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут обладать особой целительной силой. Чтобы набраться сил на следующий год нужно 20 июля посидеть под дубом. Чтобы больной выздоровел, ему нужно поймать красивую бабочку и, держа её в руках, 40 раз прочитать «Отче наш». Дурной приметой считалось, если человека корова обнюхивает. Это указывала на то, что ему грозит серьёзная болезнь. Если 20 июля приходилось на пятницу, то нельзя стирать, иначе деньги водиться не будут.

Человек, появившийся на свет 20 июля, будет мастером на все руки. В качестве талисмана ему следует носить сфалерит и амазонит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24