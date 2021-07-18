Катунь24: Афанасьев день: традиции и приметы на 18 июля

18 июля Православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского, появившегося на свет в Каппадокии. Год и дата рождения святого неизвестны. При крещении он получил имя Авраамий. Рано осиротев, был отдан на воспитание благочестивой монахине, а после её смерть взят в Константинополе ко двору Романа II, где стал учеником знаменитого ритора Афанасия.

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Авраамий был пламенным проповедником и наставником юношества, оказывал большое влияние на будущего византийского императора Никифора II Фоку. Позже удалился в Киминскую обитель, где принял монашеский подстриг с именем Афанасий. В 958 г. отправился на север Восточной Греции. Всю свою жизнь занимался строительством и обустройством монастыря, расположенного на Святой Горе Афон. Сегодня этот монастырь известен как Великая Лавра или Лавра Святого Афанасия. Погиб во время ремонта, под рухнувшим куполом церкви 5 июля 1000 г.

Традиции и обычаи

Если Ивана Купала (7 июля) и Петров день (12 июля) считаются праздниками солнца, то Афанасьев день – праздником месяца.

Вечером наши предки выходили на улицу и смотрели на луну. Если месяц «играет», то урожай будет хорошим. День считался мужским праздником месяца. Когда стемнеет, старики выводили молодых парней на улицу «смотреть, как играет месяц, силы мужские копить». Глядя на месяц, люди просили подарить им здоровье, счастье и благополучие.

В этот день принято проводить обряды на луну. Если она находится в стадии роста, то читают заговоры для привлечения любви и денег в свою жизнь. На убывающую луну обычно снимают порчу и очищают организм. В полнолуние можно провести ритуал на исполнение заветного желания.

Приметы и поверья

С этим днем связано немало примет и суеверий:

Если луна в небе «играет» (быстро перемещается, прячется за облака), то будет богатый урожай. Много звезд на небе – к ясной погоде. Если молодой месяц ярко светит, то осенью будет преимущественно сухая и тёплая погода. Если облачно и звезд практически не видно, то ожидается ненастье. Если луна большая и яркая, то погода будет солнечной. Маленькая и бледная луна – к затяжным дождям. Увидеть радугу утром – к дождю, вечером – к солнечной погоде. Если в этот день полнолуние, то весной будет полноводье. Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, круторогий – теплой. Если желтые облака или тучи идут с юго-запада, то будет дождь. День считается удачным для борьбы с бабочками-капустницами. Простым и доступным народным средством, помогающим избавиться от этих вредителей, служит пищевая сода, которой посыпают капустные листы.

Людям, родившимся 18 июля, покровительствует месяц. В качестве талисмана им следует носить александрит. Этот экзотический минерал помогает избавиться от депрессии, снимает усталость, дарит покой и умиротворение.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24