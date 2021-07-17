Катунь24: Андрей Налива: традиции и приметы на 17 июля

17 июля Православная церковь почитает память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца, и трех святых с именем Андрей:

христианского богослова и проповедника Андрея Критского;

русского иконописца Андрея Рублева;

благоверного великого князя Андрея Боголюбского.

Фото: vsyamagik.ru

Андрей Критский родился в 660 году в Дамаске в семье христиан. До семилетнего возраста был немым, но приняв причастие чудесным образом исцелился. С этого момента он начал активно изучать Священное Писание. В четырнадцатилетнем возрасте поступил в монастырь Саввы Освященного, расположенный возле Иерусалима. Он вёл строгую монашескую жизнь, благодаря чему заслужил уважение у других монахов. Позднее его поставили архидиаконом при церкви Святой Софии. Андрей Критский был выдающимся церковным оратором Византийской эпохи, скончался 4 июля 740 г.

Биографических сведений о жизни Андрея Рублева мало. Появился на свет в конце 1340-х годов. В Андрониковом монастыре принял монашеский постриг. За свою жизнь создал немало прекрасных произведений. В свои творения иконописец вложил много божественного смысла.

Князь Андрей был сыном Юрия Долгорукого, родился в 1110 году, прославился как смелый воин и мудрый государственный деятель. За пламенную веру и любовь к Господу и Божией Матери он назван Боголюбским.

Детство и юность князь Андрей провел на севере тогдашней Руси. Его заветной мечтой было основать независимое княжество на Московско-Суздальских землях. В 1155 году он в тайне взял чудотворную икону Божией Матери, привезенную из Греции, и отправился в Суздаль. По дороге путники были вынужденны расположиться на ночлег. Ночью Андрею явилась Богоматерь с наказом святыню поместить в г. Владимир, а на месте остановки путников возвести монастырь. Так заложили город Боголюбов, в котором построили Боголюбский монастырь и с церковью во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Традиции и обычаи

В народном календаре славян эта дата получила название Андрей Налива, а всё потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья. Крестьяне с нетерпением ждали дождя. Считалось, что «Андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.

Если же девушка хочет замуж выйти в ближайшее время, то необходимо сварить овсяный кисель, съесть его и облизать миску. По старинному рецепту овсяный кисель готовили следующим образом. Овёс перебирали, замачивали и ставили в тёплое место. На вторые сутки зёрна прорастали. Их промывали и перемалывали. Полученную муку разводили холодной водой, а затем заливали кипятком и кипятили в течение 1-2 минут. Кисель следовало настоять 20 минут, процедить и пить в свежем виде. Заранее его не готовили.

В этот день проводили различные ритуалы любовной магии. Считалось, что они будут иметь особый успех.

Приметы и поверья

С этим днем связано немало примет: Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа). Если листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней. Облачная погода – к теплу. Гром гремит громко – к граду. Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным. Хороший урожай лесных ягод – к суровой зиме. День считается опасным, поэтому не стоит начинать новые дела, а принятие важных решений лучше отложить на вторую половину дня. Чтобы избежать финансовых трудностей в будущем, не стоит в этот день брать или давать в долг. Чтобы защитить дом от нечистой силы его нужно окурить зверобоем. Веточку растения стоит повесить возле порога жилища. Утром желательно выпить чаю с лимоном, чтобы никакая хворь не одолела. Сон с 16 на 17 июля вещий. Исполнится он через 20 дней.

Людям, родившимся 17 июля, следует носить цитрин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24