Катунь24: Алтайский край претендует на статус пилотного региона по адаптации к глобальным изменениям климата

Вопросам сокращения выбросов парниковых газов было посвящено заседание в правительстве края, которое прошло по инициативе губернатора Виктора Томенко.

Фото: pixabay.com Embedded video for Алтайский край претендует на статус пилотного региона по адаптации к глобальным изменениям климата

В дискуссии приняли участие руководители органов власти и ученые. В их числе директор Института климата и экологии, член-корреспондент РАН, постоянный член российской делегации на переговорах по климату РКИК ООН Анна Романовская, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов, президент АНО «Центр экологических инноваций», независимый наблюдатель за переговорным процессом РКИК ООН Андрей Стеценко, директор Института комплексных исследований Большого Алтая АлтГТУ Михаил Шишин.

О пилотном лесном проекте по компенсации углеродного следа, который реализуется на территории Залесовского района, рассказали президент АНО «Центр экологических инноваций» Андрей Стеценко и замглавы администрации Залесовского района Максим Сидоров.

Сегодня вопрос сокращения выбросов парниковых газов, с которыми связана проблема глобального потепления, является одним их самых актуальных в мире. В выступлении на Петербургском экономическом форуме президент России обозначил проблему как одну из самых острых. Речь идет не только о сокращении выбросов, но и об улавливании и полезном использовании парниковых газов. Уже сейчас многие компании занимаются сокращением вредных выбросов непосредственно в процессе производства. Но компенсировать вред окружающей среде, так называемый углеродный след, можно и другими способами. Например, за счет увеличения производства кислорода — увеличения площади лесов. И в Алтайском крае с 2009 года осуществляется уникальный проект поглощения двуокиси углерода путем создания новых лесов. Инвестировать в воспроизводство лесов предприятия могут за счет покупки углеродных единиц и таким образом бороться с изменением климата. Большой потенциал есть в сельском хозяйстве за счет внедрения современных технологий землепользования.

По словам губернатора, предстоит большая работа по формированию реестра выбросов парниковых газов, учету климатических проектов, формированию и ведению реестра углеродных единиц.

«Мы постарались в эту работу включиться. Направлено письмо в правительство Российской Федерации, чтобы Алтайский край стал одним из пилотных регионов в процессе разработки механизмов и методики адаптации всех регионов страны к условиям изменения климата и практических мер, которые могли бы быть реализованы у нас в субъектах», — рассказал Виктор Томенко.

Ситуация в Алтайском крае оценивается учеными как благоприятная для получения статуса пилотного региона. Если наша заявка будет одобрена, то опыт Алтайского края в дальнейшем будет распространен на другие регионы. Кроме того, это в дальнейшем будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций.

«Мы предлагаем сделать край пилотным регионом и отработать на базе Алтайского края все механизмы по компенсации углеродного следа», — сформулировал идею Андрей Стеценко.

Он высоко оценил перспективы Алтайского края получить статус пилотного региона. Из российских регионов пилотный проект по адаптации к изменениям климата реализует Сахалинская область. Принципиальное отличие Алтайского края — в его аграрной специализации.

«Мы занимаемся адаптацией сельского хозяйства. Кроме того, у Алтая есть отличный лесной проект, которого нет ни у одного региона. Углеродные единицы уже зарегистрированы в ООН и российском реестре углеродных единиц, и их можно реализовывать. И первую такую сделку уже провели», — рассказал Андрей Стеценко.

Так, в апреле в рамках международной конференции на базе Алтайского государственного технического университета прошла первая в России пилотная сделка по компенсации углеродного следа бизнеса путем приобретения углеродных единиц в лесах Алтая. Как подчеркнул Андрей Стеценко, «СО2 становится новой валютой XXI века». Сажать леса, делать экономику зеленой становится выгодно как с точки зрения экологии, так и привлечения инвестиций в регионы.

По оценке Анны Романовской, в контексте происходящих климатических изменений «создаются объективные предпосылки для того, чтобы именно на территории Алтайского края были отработаны технологии устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата». В рамках пилотного региона будет разработан в том числе пакет мер устойчивого земледелия, которые «могут быть реализованы в Алтайском крае и масштабированы на территории РФ».

К примеру, уже сейчас в крае технология точного земледелия используется на площади порядка 1,8 миллиона гектаров, технология ноу-тилл — на площади около 700 тысяч гектаров. По сути, они также способствуют сокращению выбросов парниковых газов и помогают бороться с изменениями климата.

По итогам заседания было решено продолжить работу с федеральными властями по приданию Алтайскому краю статуса пилотного региона по устойчивому развитию в условиях адаптации к изменению климата. Будет подготовлена соответствующая дорожная карта и представлена в правительство РФ.

Учитывая исключительную социально-эколого-экономическую значимость для Алтайского края и Российской Федерации, реализуемый на территории Залесовского района проект признан в качестве модельного.

Также в крае будет создан алтайский банк данных углеродных единиц. Соответствующее постановление губернатор поручил разработать профильным ведомствам.

Катунь24