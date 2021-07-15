Катунь24: Алтайский вуз вошёл в топ-20 региональных университетов по успешности трудоустройства выпускников

Для составления рейтинга оценивались более 300 российских вузов, в которых обучаются от 3 000 студентов (за исключением московских и военных вузов).

Фото: Катунь 24

Исследование провели аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Они изучили 3,9 млн резюме российских соискателей с высшим образованием, искавших работу в 2020 году и в первом полугодии 2021 года, на основании этих данных подготовили первый региональный рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников.

Эксперты оценили зарплатные ожидания и количество выпускников этих вузов в разные годы, также долю и количество управленцев и представителей высшего менеджмента от общего числа соискателей с дипломом соответствующего вуза.

Первую строчку в рейтинге вузов России по успешности трудоустройства выпускников занял Уральский федеральный университет. Далее идут СПбГУ и Санкт-Петербургский политехнический университет.

Вуз нашего региона, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, занял 14 место рейтинга с итоговым баллом 112,7. Среди вузов Сибири самую высокую позицию занял красноярский СФУ – шестое место рейтинга.

Катунь24