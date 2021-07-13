Катунь24: Астролог назвал знаки зодиака, которым часто не везет в любви

По ее мнению, этими знаками являются Овен, Близнецы, Раки и Стрельцы.

Фото: pixabay.com

Это происходит из-за игнорирования человеком предупреждающих знаков из-за сильного влечения и ярких эмоций, цитирует РИА Новости астролога и писательницу Самарпита Яшасвини.

Овны, по мнению писательницы, всегда любят быть на высоте в отношениях. Они могут встречаться с человеком, чтобы быть в центре внимания или ради того, чтобы продемонстрировать, что им удалось завоевать человека, который популярен. Поэтому Овны нередко влюбляются не в самого партнера, а в его статус и положение в обществе.

Близнецы любят находиться в центре внимания, поскольку не выносят одиночества. Из-за этого они спешат влюбиться хоть в кого-нибудь и начать с ним встречаться, чтобы не чувствовать себя одинокими и несчастными.

Раки же являются чересчур эмоциональными и доверчивыми. Они склонны влюбиться в того, кто уделяет им хотя бы малейшие внимание. Представители этого знака зодиака сильно привязываются к партнеру, из-за чего часто остаются с разбитым сердцем. Вторая половина, как правило, либо играет с их чувствами, либо уходит, обвиняя Раков в том, что они слишком навязчивые.

Стрельцам нужен тот, кто не будет подавлять и притеснять их. Зачастую Стрельцы выбирают проблемных и тяжелых партнеров, которые только строят из себя недотрог, но по факту не проявляют к ним никакого интереса.

Катунь24