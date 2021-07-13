Катунь24: Алтайский спортсмен стал серебряным призером на первенстве Европы по плаванию

Соревнования проходили в Риме с 6 по 11 июля 2021 года.



Фото: "Алтайский спорт"

В юниорском первенстве Европы принимали участие 565 спортсменов из 48 стран, сообщает «Алтайский спорт». Нашу страну представили 34 спортсмена. Среди них наш земляк Никита Черноусов. Он воспитанник краевой специализированной школы олимпийского резерва «Обь».

В заключительный день соревнований, 11 июля 2021 года, спортсмен завоевал серебряную медаль на своей дистанции – в плавании вольным стилем на 50 метров с результатом 22.83. Это достижение является успехом для Никиты на международном уровне.



Катунь24