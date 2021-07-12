Катунь24: Алтайские дорожники опережающими темпами расширяют Чуйский тракт

На границе Тальменского и Первомайского районов со 173 по 183 километр выполнено уже около 60 % от общего объема, сообщает УПРДОР «Алтай».

Фото: УПРДОР "Алтай"

Дорогу на этом участке расширят до 4 полос, встречные направления разделят ограждениями. Возле станции Озёрки появится двухуровневая транспортная развязка, которая обеспечит безопасный доступ к близлежащим населенным пунктам. Для этого уже пострили более 80 м путепровода с устройством выравнивающих слоёв из бетона. Кроме этого, продолжаются работы на подходах: здесь укладывают нижний слой покрытия из асфальтобетона.

«На основной дороге практически полностью выполнены работы на первых 4 км участка по направлению из Барнаула в сторону Новосибирска. Устроены все конструктивные слои, верхний выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона – современного износостойкого материала. Построено новое электроосвещение, смонтировано барьерное ограждение, сейчас дорожники занимаются системой водоотвода: устанавливают лотки и водосборные колодцы. Затем останется нанести разметку и закончить обустройство», – уточняют в пресс-службе УПРДОР «Алтай».

Дорожники также завершают строительство подземного пешеходного перехода возле Озёрок: осталось сделать лестничные сходы и подвести к сооружению пешеходные дорожки. Сейчас идут активные работы по строительству второй полосы дороги на протяженности еще 3,5 км: здесь выполняют устройство земляного полотна и водопропускных труб, параллельно монтируют освещение и барьерное ограждение. Ввод объекта в эксплуатацию по контракту запланирован на ноябрь 2022 года.

Катунь24