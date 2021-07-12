Катунь24: Алтайский фудблогер снялась в известной кулинарной программе

Шушанна Исраелян, автор блога «Мама на кухне» приготовила несколько блюд для одного из выпусков телепередачи «Ужин с детективом».

Фото: @mama_na_kuxne

У фудблогера почти 2 миллиона подписчиков. «Просто, уютно, искренне», как указала сама Шушанна, она делится рецептами интересных блюд и моментами своей жизни. Кроме того, девушка публикует рецепты на YouTube-канале «Мама на кухне».

Кадры со съемки выпуска программы Шушанна показала в своём блоге в Instagram. Для программы она приготовила пять блюд, одно из них – ассорти брускетт, рецепт которых войдут в авторский кулинарный сборник девушки.

«Ужин с детективом» – программа телеканала «ТВ-3. Она полюбилась зрителям за нетипичный для кулинарных шоу сценарий: каждый вечер по будням канал предлагает своим поклонникам к ужину угощение в виде детективного сериала, которое готовят приглашенные гости. Шушанна по сценарию на съемках играла роль жены мафиози. Выпуск с её участием должны показать в эфире телеканала «ТВ-3» в августе 2021 года.

Фото: скриншоты сторис @mama_na_kuxne.

Катунь24