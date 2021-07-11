Катунь24: АлтГУ вошел в топ-30 ведущих вузов страны в Национальном рейтинге университетов 2021

ИА «Интерфакс» опубликовало Национальный рейтинг университетов 2021 года.

Фото: Пресс-служба Алтайского государственного университета

Опорный Алтайский государственный университет занял 28-30 позицию среди 341 оцененного вуза России. Это на 5 позиций выше соответствующего результата 2020 года, и на 11 позиций выше – 2019 г.

В частности, АлтГУ расположился среди таких сильнейших вузов РФ, как участник проекта повышения международной конкурентоспособности «5-100» Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Среди университетов Сибирского федерального округа АлтГУ занимает 5 строчку, уступая исключительно участникам проекта «5-100». Среди университетов Алтайского края у АлтГУ сохранились лидирующие позиции.

Следует особо отметить, что Алтайский государственный университет получил высокие оценки своей конкурентоспособности по всем основным направлениям деятельности. Такой результат пятилетнего стратегического развития АлтГУ, как опорного университета России, является серьезной заявкой университета на участие в программе стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030» с новой программой развития университета на 2021-2030 гг.

Катунь24