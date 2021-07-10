Катунь24: Алтайский край претендует на проведение ЧМ-2026 по гребле на марафонских дистанциях

На подготовку площадки гребного канала потребуется около 15 млн рублей.

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По данным ТАСС, Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края и глава региона подадут заявку на проведение чемпионата мира на марафонских дистанциях 2026 года.

«Мы подаем заявку на проведение первенства и чемпионата мира по марафону 2026 года. Санкции действуют до декабря 2022 года, то есть еще более года. Мы готовы по инфраструктуре, у нас есть опыт, амбиции, необходим только минимальный бюджет, потому что все уже было создано ранее, это должно использоваться», — заявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

Решение по месту проведения турнира будет принято в марте 2022 года. Об этом сообщил президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.

«Технически и акваторно мы готовы, так как требуемый в марафоне круг в 4 км у нас есть, нужно только поставить понтоны и по ним делать перегоны», — сказал Юрий Шамков.

Он также отметил, что в Алтайском крае планируют начать развитие гребли на лодках-драконах и сапсерфинг. Для достижения цели к шести существующим лодкам-драконам докупят еще шесть. Стоимость одной лодки оценивается до $8 тыс.

Катунь24