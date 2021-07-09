ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайские спортсмены завоевали серебро на соревнованиях по гиревому спорту

Горняк22
18 часов Ago

В командном зачете российская команда одержала победу.

Фото: "Алтайский спорт"

По данным сайта «Алтайский спорт», на юношеском первенстве по гиревому спорту , который проходил с 5 по 7 июля 2021 года в Литве, Антон Проценко (Первомайский район, тренер Владимир Вячеславович Пожидаев) и Семён Бухгамер (Смоленский район, тренер Сергей Ильич Бреусов) завоевали серебряные медали каждый в своем весе.

В командном зачете сборная России заняла 1 место.

Катунь24

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