ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайский волейболист представит Россию на Олимпийских играх в Токио

Горняк22
18 часов Ago

В команду из 12 человек вошел 27-летний воспитанник алтайской школы волейбола Ильяс Куркаев, сообщает официальный сайт Барнаула.

Фото: «Алтайский спорт»

Ильяс – воспитанник бийского спортклуба «Зеленый клин». С 2010 года жил в Барнауле и тренировался в спортивной школе по волейболу «Заря Алтая» у Сергея Маркова. В январе 2012 года его пригласили в новосибирский «Локомотив», где он и играет по сей день. За сборную России Ильяс выступает с 2015 года. Он является победителем Универсиады, Лиги наций и чемпионата Европы.

Волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 8 августа 2021 года. 

Катунь24

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