Катунь24: Аграфена Купальница: традиции и приметы на 6 июля

В народном календаре 6 июля – Аграфена Купальница, Аграфена – лютые коренья, Ивановская Богородица. По приметам, репа, посаженная в этот день, вырастет крепкой и вкусной.

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Православная церковь 6 июля вспоминает мученицу Агриппину, жившую в III веке. Она была истинной христианкой и приняла мученическую смерть за свою веру. Возле её мощей собиралось большое количество верующих, а больные, приходившие к её гробу, чудесным образом выздоравливали.

Ещё на этот день приходится празднование в честь Владимировской иконы Божией Матери. Празднование совершается в благодарность чудотворной иконе за спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Традиции и обычаи

В народе мученицу Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что день её памяти предшествует празднику Ивана Купалы. 6 июля совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.

Этот праздник пришел к нам из дохристианской древности. Ему соответствуют:

у древних римлян – праздник Весты;

у греков – элевсинские мистерии;

в Персии и Индии – праздник огня.

Аграфена Купальница, Иван Купала и Петров день (12 июля) сливались в один большой праздник, наполненный огромным смыслом для земледельца и поэтому включающий множество обрядов, приговоров, песен, всевозможных примет, гаданий, поверий и легенд. В эти праздничные дни особо не наблюдалось хозяйственной деятельности. Не было строгих запретов на какой-либо труд, но из-за праздника предусматривался отказ от повседневных занятий. Это не значит, что люди бездельничали, просто застольям и приветствиям предавался особый смысл.

Утром 6 июля умывались росой и приветствовали Аграфену Купальницу. К этому времени вырастало много крапивы, оттого и получил этот день ещё одно название – «лютые коренья». На окна и на порог клали крапиву, чтобы в дом не пробралась нечистая сила, разгулявшаяся на Ивана Купалу. В этот день сеяли репу:

Сей репу на Аграфену – хороша репа будет.

Сажай 6 июля репу, тогда её мошка не тронет.

На завтрак хозяйки готовили обетную кашу из толченого ячменя. Всей деревней в складчину покупали ячмень, варили в общем котле, а потом этой кашей угощали странников и нищих. Кроме каши, на Аграфену варили все яйца, которые были дома, веря, что после этого куры начнут лучше нестись.

Занимались сбором целебных трав, которые, по преданию, в это время обладают наибольшей лечебной силой. На имя каждого члена семья срывали купаленку (медвежье ушко) и втыкали в стены дома. Чей цветок быстрее завянет, тот будет болеть или умрет. Проводили обряд выкатывания ржи: выходили в поле и катались по колоскам, чтобы придать колосьям особую крепость, а земле плодородие.

В этот день заготавливали веники на весь год. Деревенская жизнь немыслима без веника. С его помощью поддерживалась в доме чистота. Веник, распаренный в жаркой бане, лечил и доставлял ни с чем несравнимое удовольствие. Он служил свадебным оберегом и охранял жилище от всего дурного (в его зеленых ветках любил отдыхать дедушка-домовой).

Заготовку веников считали делом важным и приятным. В поход за ними собирались большими компаниями. После обеда запрягали лошадей и на несколько часов отправлялись в лес.

Обычные веники вязали из веток березы, но всегда заготавливали и специальные (лечебные, свадебные, предназначенные для гаданий), которые составляли из разных пород лиственных деревьев, добавляя цветы и травянистые растения. Заготовка веников проходила под песни, шутки, прибаутки.

По свежим веникам гадали на Аграфену и на Ивана Купалу. Зачастую гадание состояло в том, что девушки, став спиной к бане, старались через её крышу перекинуть веник, и по тому, куда указывала его рукоятка, определяли, в какой стороне живет суженый. Веники подбрасывали через голову и кидали с крыши бани. Если веник упадет вершиной к кладбищу, то гадающий человек скоро умрет. Ещё веники бросали в воду и наблюдали:

если веник утонул, то жди беды;

если хорошо держится на воде, то ничего дурного в ближайшее время с человеком не произойдет;

чем быстрее веник плывет по реке, тем скорее девушка, которая гадает, выйдет замуж.

На Руси с этой даты открывался купальный сезон. До этого же дня наши предки без нужды старались даже в баню не ходить. По обычаю, искупаться в воде должны были все – от младенцев до древних старцев, если не в водоеме, то в бане.

На Купальницу в бане парились различными растениями и кореньями, чтобы восстановить и укрепить силы и здоровье. Особое внимание обращали на старых и больных, которых приносили в баню, парили и натирали разными целебными травами. Пол в банях застилали свежей травой. Девушки парились свежими вениками из трав, пели песни.

Вечером крестьяне разводили костры, в которых жгли крапиву и шиповник, чтобы обезопасить себя от несчастий и бед. Шиповник на Руси символизировал здоровье, удачу и изобилие. Его считали отличным оберегом от всего дурного.

Приметы и поверья

Если идет дождь, то через пять дней будет солнечно. Если не слышно в этот день пения соловья, то скоро поспеет ячмень. После дождя радуга долго держится – к сырой погоде. Вечером на ясном небе зарница сверкает – к осадкам. Муравьи днем в муравейник спрятались – к непогоде. Сон с 5 на 6 июля вещий, но разгадать его будет непросто. Сновидение, увиденное днем 6 июля, исполнится, но все будет наоборот, не так, как во сне.

Люди, родившиеся 6 июля, владеют секретами трав. В качестве талисмана им следует носить топаз.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24