Катунь24: Алтайкрайстат: средняя зарплата в регионе выросла на 12,4 %

Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае в апреле 2021 года составила 32051 рубль.

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Как сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, составила 105,4 % к апрелю 2020 года.

В марте этого года реальная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 99,3 %.

Катунь24