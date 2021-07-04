Катунь24: Алтайский политех выпустит беспилотные тракторы, которые будут сажать лес

Два первых опытных образца должны выпустить к концу 2023 году.

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На реализацию проекта Алтайский государтсвенный технический университет получил из федерального бюджета 245 млн рублей, сообщает ТАСС. На само производство новых тракторов ПАО «КАМАЗ» направит ещё около 250 млн рублей.

«Это проект импортозамещения, который мы будем реализовывать совместно с ПАО «КАМАЗ» и МГТУ им. Баумана, речь идет о создании производства комплекса машин для лесовосстановления с применением цифровых технологий. В настоящее время не существует специализированной техники для посадки леса, есть только техника для того, чтобы заготавливать лес. Для лесовосстановления сейчас используют импортные тракторы или устаревшие обычные тракторы, они неудобны в использовании, так как имеют большие габариты. Мы же создадим более компактный трактор на совершенно новой, цифровой платформе, это беспилотный трактор, который сможет не только заниматься посадкой леса, но и почвообработкой», — отметил проректор по научной и инновационной работе вуза Александр Беушев.

Сейчас почвообработка на местах гарей производят только с помощью гусеничной техники, ученые АлтГТУ предлагают технику на колёсах. Такой трактор запустят на определенный участок, а оператор, не находясь в кабине, с помощью пульта управления будет контролировать его передвижения. Впереди и сзади у каждого трактора можно будет прикрепить оборудование для выполнения всего комплекса лесовосстановительных работ: посадки леса, санитарной очистки мест гарей, мелиорации почвы.

Катунь24