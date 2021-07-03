Катунь24: Аналитики: больше 16 % жителей Алтайского края зарабатывают меньше 10 тысяч рублей в месяц

Специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что в 2020 году 13,3 млн россиян — 9,1 % населения — получали среднемесячный доход в размере не более 10 тысяч рублей.

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Любопытно, что в докоронавирусном 2019 году эта цифра была больше — 10,2 %. Напомним, прожиточный минимум в России на сегодняшний день составляет 11 653 рубля.

По данным аналитиков, регионом с самой большой долей населения со среднемесячным доходом до 10 тысяч рублей стала Республика Тыва — 28,6 % (или 94,1 тыс. человек), что более чем в три раза превышает среднероссийский показатель. В Ингушетии – 27,8 % (142,1 тыс. человек), в Карачаево-Черкесии – 22,3 % (103,8 тыс. человек), в Республике Алтай – 20,9 % (46,1 тыс. человек), в Калмыкии – 20,8 % (56,3 тыс. человек), в Мордовии – 20,6 % (161,6 тыс. человек), в Марий Эл – 20 % (135,5 тыс. человек), в Чувашии – 18,2 % (220,7 тыс. человек), в Курганской области – 17,7 % (145,6 тыс. человек), в Кабардино-Балкарии – 16,6 % (144,2 тыс. человек).

Алтайский край расположился на одиннадцатой строчке списка. Так, в регионе 378 307 человек в 2020 году получали меньше 10 тысяч рублей в месяц, или 16,4 % населения.

Минимальна доля живущих на менее чем 10 тысяч рублей в месяц наблюдалась на Чукотке (0,5 % населения региона, или всего около 250 человек), в Магаданской области (0,8 %, или 1,1 тыс. человек) и Ненецком автономном округе (1 %, или около 440 человек). В Москве таких людей насчитали 139,3 тысяч человек, или 1,1 % населения.

Катунь24