Катунь24: Алтайская компания не может достроить социальные объекты из-за ареста счетов

Иск на 47 миллионов рублей за неправомерное возмещение НДС предъявили компании «Новострой», строящей школу в Тальменском районе и детский сад в Рубцовске. Об этом сообщает «Политсиб.ру».

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По словам директора «Новостроя» Игоря Новикова, имущество его и его компании арестовали в 2020 году по делу о возмещении НДС по контракту на реконструкцию здания управления юстиции Алтайского края и ещё ряда объектов. Субподрядчики строек заявили следствию, что не работали на реконструкции этого здания и других гособъектах. Таким образом, по версии следствия, «Новострой» возместил налог незаконно, поэтому счета компании оказались арестованными.

Игорь Новиков утверждает, что работы подрядчиков подтверждены договорами, товарно-транспортными накладными и актами выполненных работ.

Помимо объектов в Алтайском крае, «Новострой» также в настоящий момент занимается строительством путепровода в Новосибирске, а также школы и госпиталя для МВД в Республике Алтай.

6 июля суд рассмотрит вопрос разблокировки счетов компании. Затем предприниматель будет доказывать, что возмещения по НДС он получил на законных основаниях.

Катунь24