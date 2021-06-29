Катунь24: Алтайский край получит 10,8 млн рублей на мониторинг пожаров с воздуха из федерального бюджета

В 2021 году все чаще возгорание случается из-за ударов молний во время засушливой погоды, уточнили в Минприроды региона.

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Сложный пожароопасный сезон в 2021 году прогнозировали Гидрометцентр, ФБУ «Авиалесоохрана». Дополнительное финансирование выделило управлению лесами Министерства природы Алтайского края Федеральное агентство лесного хозяйства. С помощью этих средств сотрудники ведомств проведут ещё 180 часов работ – мониторинга ситуации с помощью авиации.

«В этом году пожароопасная обстановка осложняется многочисленными пожарами, возникшими вследствие грозовых разрядов. Напряженная ситуация складывалась в юго-западной части края, где с мая начались «сухие» грозы, без осадков. Только 18 июня по краю одновременно произошло 23 пожара от грозовых разрядов. Силы лесопожарных формирований работали на пределе своих сил. Для того чтобы своевременно увидеть возникновение лесного пожара от грозы, необходима помощь авиации. С воздуха можно заметить пожар в самом начале его развития, когда с пожарно-наблюдательной вышки выброса дыма еще не видно», – отметил замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Андрей Стрелковский.

На авиационные работы по тушению лесных пожаров в Алтайском крае ранее уже выделили около 22 млн рублей – на 375 часов авиационных работ. Суммы, выделенной дополнительно, будет достаточно пожарным на выявление пожаров с воздуха в течение оставшегося пожароопасного периода.

Катунь24