Катунь24: Алтайский спортсмен завоевал золото по стрельбе в составе команды России

Сергей Каменский из Бийска на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе выиграл золотую медаль в команде с Владимиром Масленниковым и Александром Дрягиным.

Фото: Стрелковый союз России

Соревнования проходят в хорватском Осиеке. В упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, мужчины» российская команда стала лучшей среди 13 стран мира. После этого турнира спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио.

Всего в соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из 61 страны мира, они разыграют медали в 30 упражнениях: в личных, командных и смешанных парах, сообщает «Алтайский спорт».

Катунь24