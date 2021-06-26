Катунь24: Акулина Гречишница: традиции и приметы на 26 июня

В народном календаре 26 июня – Акулина-гречишница, Акулина – черные гречихи, Акулина – задери хвосты. По народным приметам, с этого дня и до середины июля скотина от жары и оводов бесится. Православная церковь 26 июня вспоминает мученицу Акилину Старшую (281-293), жившую в III веке в городе Библ (Финикия). Когда ей исполнилось два года, она лишилась отца. Растила девочку мать. В 284 году к власти пришел император Диоклетиан, при котором началось великое гонение.

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Акилина с детства уверовала во Христа и своими пламенными беседами некоторых людей смогла отвратить от идолопоклонничества. Когда ей исполнилось двенадцать лет, один из рабов начальника области подслушал её проповедь о распятом Боге и сообщил своему господину. Отроковицу схватили и потребовали отречься от веры. Но даже пытки не заставили Акилину это сделать. По приказу правителя она была обезглавлена.

Традиции и обычаи

На Руси мученицу Акилину прозвали Акулиной-гречишницей. Её считали покровительницей и пособницей урожая гречихи. Предполагалось, что с этого дня наступает лето, появляются оводы и комары. На этот счет существует поговорка: «Пойдешь лесом – комары взбесятся». От укусов насекомых страдают не только люди, но и домашняя скотина. Коровы, спасаясь от слепней, комаров и мух, убегали из стада обратно в поселения, где прятались под навесами крыш, и в тени обмахивались хвостами. Такое поведение скотины называлось «быза». Отсюда и получил этот день в народном календаре ещё одно название – Акулина-задери хвосты.

Глядя на оводов наши предки гадали об урожае:

крупный овод – колос будет крупный;

мелкий – колос мелкий уродится.

Чтобы от кровососущих насекомых защитить скотину, её выгоняли на пастбище только рано утром, на рассвете, а днем в хлеву держали. Молоко, собранное в день Акулины, считалось вредным для здоровья

По народному поверью, святая Акулина покровительствует гречихи – одной из самых распространенных на Руси зерновых культур: «Сей гречиху или за неделю до Акулины, или через неделю после».

По преданию, молодая и красивая княжна Крупеничка попала в плен к татарам. В отчаянии девушка обратилась к местной колдунье и попросила превратить её в маленькое зернышко, чтобы избежать позора и спастись от плена. Ведьма пожалела девушку и превратила её в зерно гречихи, которое выбросила в чистое поле. Из этого зернышка вырос необычный колос, зерна от которого полетели по всей земле. Так появилась на Руси гречка, которую очень уважали в народе: «Мать наша – гречневая каша не перцу чета: не прорвет живота».

В народном представлении гречиха является воплощением благосостояния и изобилия. Нередко гречневую кашу воспринимали как ритуальное блюдо. При севе озимых ребята с гречневой кашей встречали на поле засевальщиков. Закончив работу, кашу съедали всей семьей. Женщин, принесших домой или на боярский двор первый овсяный сноп, сделанный в первый день покоса овса, тоже угощали кашей из гречихи. Пироги с гречневой кашей пекли для конюхов, выгоняющих в начале мая лошадей в ночное.

26 июня отмечали праздник каш. Пучками сорванной в поле гречихи украшали иконы в доме. Крестьяне в этот день старались не работать, чтобы не разгневать святую, иначе не будет хорошего урожая. От того и прозвали эту дату днем кривых огурцов: посадка в это время не принесет зеленых и сочных огурцов.

Главным блюдом на праздничном столе была каша из прошлогодней гречки. Называли её «мирской» и раздавали бедным и убогим. На угощение сходились нищие, странники и калеки со всех сторон. После сытной трапезы гости ласковыми словами благодарили хозяев и обещали за них молиться.

Приметы и поверья

Мошкара кругами толчётся – к хорошей погоде. С самого утра пчелы за добычей отправились – день будет погожий. Во время захода солнца паук-крестовик на своей паутине сидит – к засушливой погоде. Ветер порывами дует – к тихой погоде. Если на восходе солнце в тумане – днем будет жарко и душно. Утром или в обед радуга на западной стороне неба появилась – к ветряной погоде. Сон с 25 на 26 июня вещий, но не опасный. Сновидение, увиденное днем 26 июня, не исполнится.

Люди, родившиеся 26 июня, любят рано вставать. В качестве талисмана им следует носить алмаз.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24