Катунь24: Алтайский завод аграрного машиностроения представил новую разработку

Новинки сельскохозяйственной техники представили предприятия края на агрофоруме «День сибирского поля», который проходил в Павловском районе 23 и 24 июня. С передовыми разработками познакомилась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайский завод аграрного машиностроения представил новую разработку

Алтайский завод аграрного машиностроения уже 4 года разрабатывает и выпускает сельхозтехнику. Предприятие наращивает объёмы производства. Его мощностей достаточно, чтобы выпускать 50 единиц навесного оборудования в месяц. Новая разработка завода – фронтальный погрузчик «Алтын 1500» для тракторов МТЗ-82 и его модификаций. Рамка быстросъёма выполнена под евростандарт, что позволяет устанавливать навесное оборудование других производителей.

Ещё одна новинка завода – борона «Линта-Командор» с шириной захвата 21 метр. Это единственный подобный агрегат в России. Борону разработали и выпустили весной 2021 года специально для предгорных районов. За основу взяли канадскую технику, но адаптировали под наши условия и материалы.

Борона уже прошла предварительные испытания. Теперь её ждут производственные. Осенью «Линта-Командор» поступит в продажу.

Катунь24