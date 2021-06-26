Катунь24: Алтайский спортсмен Сергей Шубенков выиграл чемпионат России

Сергей Шубенков показал лучший результат в барьерном спринте среди российских спортсменов, а также побил рекорд сезона в Европе.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщает «Алтайский спорт», барнаулец в полуфинале преодолел дистанцию за 13,24 сек. Предыдущий рекорд сезона принадлежал англичанину Эндрю Поцци (13,25).

В финальном забеге Сергей занял первое место с результатом 13,37. Лучший результат Шубенкова в карьере — 12,92. Второе место занял Константин Шабанов (13,90), третье — его брат Филипп (13,96).

Для участия в Олимпийских играх Сергею Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус, который у него в настоящее время отсутствует.

Ещё по теме: С алтайского спортсмена Сергея Шубенкова полностью сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

Катунь24